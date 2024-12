E.ON Romania continua traditia campaniei "Daruieste Lumina" si transforma bunatatea in energie

In luna decembrie, E.ON Romania continua traditia campaniei "Daruieste Lumina", oferind 1.000.000 kWh (electricitate si gaze naturale) catre patru institutii sociale care ingrijesc varstnici si copii. Dar pentru ca lumina sa ajunga la ei, avem nevoie de voi!Ca si in anii trecuti, implicarea comunitatii este cheia succesului acestei campanii. Cu un simplu Like, Share, un comentariu sau o postare pe retelele sociale, puteti decide unde va merge aceasta energie - cate 100 kWh pentru fiecare gest ... citește toată știrea