E.ON si Delgaz Grid impreuna cu D.S.U si I.G.S.U lanseaza campania "Detector pentru viata"

Peste 6.600 de incendii la locuinte (in medie 18 pe zi) au avut loc, anul trecut, in Romania. Potrivit statisticilor Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (I.G.S.U), incendiile au afectat 1.125 de persoane, dintre care 268 si-au pierdut viata. Un incendiu descoperit si anuntat din timp are sanse considerabil mai mari sa fie localizat si stins mai repede, ceea ce poate insemna nu doar reducerea pagubelor materiale, cat mai ales salvarea de vieti omenesti.Pentru ca fiecare minut ... citește toată știrea