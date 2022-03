Echinoctiul de primavara 2022 - duminica, 20 martie, la ora 17:33. Cand se schimba ora

Echinoctiul de primavara in 2022 are loc duminica, 20 martie, la ora 17:33, ora Romaniei. Este momentul care marcheaza sosirea primaverii astronomice in emisfera nordica, in timp ce in emisfera sudica incepe toamna astronomica. Este, de asemenea, data la care se spune ca "ziua este egala cu noaptea", adica orele de lumina sunt egale cu cele de intuneric.Dupa echinoctiul de primavara, durata zilei (luminata de soare) va continua sa creasca, iar cea a noptii sa scada, pana la data de 21 iunie, ... citeste toata stirea