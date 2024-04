Echipa de profesionisti condusa de Nicolae Trifan, candidat PNL la Primaria Sanmihaiu Roman, demareaza in forta!

Echipa castigatoare de profesionisti condusa de Nicolae Trifan, candidat PNL la Primaria Sanmihaiu Roman, demareaza in forta!Trifan a spus a cooptat in echipa persoane dedicate, capabile si care vin cu un plus urias din domeniile in care lucreaza (medicina, invatamant, agricultura, domeniul privat)."De la sedinta la sedinta, descoperim in omul simplu Nicolae Trifan, un lider care sustine parerile expuse de noi si ne ajuta de fiecare data cu argumente pro si contra in deciziile noastre. ... citește toată știrea