Echipa Facultatii de Drept a UVT a obtinut premiul pentru cele mai bune pledoarii scrise si un premiu individual de pledoarie la concursul Central and Eastern European Moot Competition

In perioada 26-28 aprilie 2024 s-a desfasurat la Praga (Cehia) etapa finala a Central and Eastern European Moot Competition, prestigios concurs stiintific studentesc de dreptul Uniunii Europene, aflat la a 29-a editie, organizat de catre Juris Angliae Scientia - British Law Centre, in cooperare cu Curtea de Justitie a Uniunii Europene, cu sustinerea altor institutii ale Uniunii Europene, a Centre for European Legal Studies din cadrul Universitatii Cambridge si a Clifford Chance.In etapa ... citește toată știrea