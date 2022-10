Echipa SCM Poli juniori 2 a fost inscrisa in Campionatul Judetean Timis al seniorilor

Echipa SCM Poli de juniori 2 a fost inscrisa in Campionatul Judetean Timis al seniorilor. Decizia a fost luata pentru ca tinerii handbalisti sa aiba cat mai multe meciuri "in picioare"."Am decis inscrierea juniorilor 2 in campionatul judetean pentru a avea cat mai multe meciuri, pentru a capata experienta si pentru a rula tot lotul", spune antrenorul Alexandru Nae.In prima etapa din CJ, SCM Poli a primit vizita formatiei Unirea Sannicolau Mare, cu care a remizat, 49-49 (23-29)."Sunt ... citeste toata stirea