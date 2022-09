Echipa SCM USV Timisoara intalneste Dinamo Bucuresti, intr-un meci de rugby de totul sau nimic

Echipa SCM USV Timisoara intalneste Dinamo, la Bucuresti, sambata, la ora 12.45, in etapa a patra, prima din returul Ligii Nationale de Rugby, faza play-off. Dupa aceasta runda, intrecerea interna se opreste vreme de patru saptamani, pentru meciurile selectionatei Lupii Romaniei.In tur, alb-violetii au invins cu 21-15, dar apoi au pierdut urmatoarele doua partide, cu Steaua (acasa) si cu Baia Mare (in deplasare). In schimb, Dinamo a castigat in aceste doua runde, cu Baia Mare (acasa) si cu ... citeste toata stirea