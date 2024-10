Echipamente IT in valoare de 688.383 lei pentru Scoala Generala cu clasele 0-VIII Giroc

Primaria Giroc anunta ca au ajuns primele echipamente IT necesare procesului educational in cadrul proiectului "Reabilitare si extindere cladiri pentru Scoala Generala cu clasele 0-VIII din comuna Giroc, judetul Timis".In cadrul acestui proiect au fost livrate la scoala de la fostele Unitati Militare urmatoarele echipamente:36 PC-uri All in One27 laptopuri11 table interactive25 videoproiectoare4 televizoare smart14 imprimante4 multifunctionale14 ecrane de proiectie1 server ... citește toată știrea