Zeci de cercetatori din 15 tari au prezentat, la Universitatea Politehnica Timisoara, peste 50 de lucrari stiintifice pe tema tehnologiilor emergente, precum si a oportunitatilor in educatie si cercetare. Timp de trei zile, in perioada 16-18 octombrie 2024, conferinta EDEN 2024 Research Workshop & PhD Schools' Masterclass in Timisoara, organizata de Departamentul de ID/IFR si Educatie Digitala UPT, impreuna cu European Distance and e-Learning Network EDEN, a reunit peste 300 de participanti,