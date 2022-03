EDUCAEsIA FINANCIARA, CELEBRATA DE A.S.F. IN CADRUL GLOBAL MONEY WEEK

Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) va organiza, in perioada 21-27 martie 2022, cu ocazia Global Money Week (GMW), o serie de actiuni dedicate promovarii educatiei financiare in randul copiilor si tinerilor.Evenimentele, care vor fi derulate in cadrul GMW, urmaresc, in principal, cresterea nivelului de constientizare cu privire la importanta educatiei financiare atat la nivelul corpului didactic, cat si la nivelul elevilor si studentilor, precum si imbunatatirea accesului copiilor ... citeste toata stirea