Educatia de maine, in dezbatere la Universitatea Politehnica Timisoara

Sala Senatului Universitatii Politehnica Timisoara a gazduit joi, 14 noiembrie 2024, conferinta "Connecting Bridges: designing the education of tomorrow", un eveniment organizat de Centrul de Consiliere si Orientare in Cariera din cadrul UPT, dedicat inovarii in educatie si explorarii unor idei si solutii pentru formarea unui viitor mai bun pentru invatamant. Cu o echipa de experti de renume din domeniul educatiei si al resurselor umane, conferinta, dedicata cadrelor didactice UPT, a adus ... citește toată știrea