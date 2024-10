EITFOOD Consumer Engagement Labs 2024! Cercetatori in gastronomie de la USV Timisoara, din Grecia, Spania si Polonia - intalnire finala

In perioada 9-10 octombrie 2024, Facultatea de Inginerie Alimentara, din cadrul Universitatii deStiintele Vietii Timisoara, (USVT), a fost reprezentata de catre S.L dr. Ileana Cocan si S.L.dr. Monica Negrea, la intalnirea finala a proiectului EITFOOD Consumer Engagement Labs 2024, in Varsovia, Polonia.Activitatile desfasurate in cadrul acestei intalniri au vizat aspecte privind provocarile intalnite in implementarea proiectului IMP-RIS-2325-19153-01, ... citește toată știrea