Elena Lasconi, vizata de o ancheta a Parchetului European privind posibile fraude cu fonduri europene

Primaria Municipiului Campulung, condusa de Elena Lasconi, candidata din partea USR pentru functia de presedinte al Romaniei, face obiectul unei anchete desfasurate de Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruta Kovesi. Investigatia vizeaza posibile fraude si deturnari de fonduri in cadrul unui proiect finantat din fonduri europene nerambursabile, intitulat "Dezvoltarea locala in zonele urbane marginalizate din municipiul Campulung" (POCU/717/5/1/155642).Lasconi, in calitate de primar ... citește toată știrea