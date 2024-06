Enciclopedia Banatului, vol III. IPSS Ioan: "Va fi un ghid pentru cei care vor veni dupa noi!"

Cu cativa ani in urma, Academia Romana Timisoara a initiat un proiect de anvergura, menit sa valorifice istoria, spiritualitatea, cultura si stiinta din aceasta regiune.Pana in prezent, au fost tiparite deja doua volume din Enciclopedia Banatului, unul dedicat Istoriografiei si celalalt Literaturii. In prezent, se doreste publicarea unui volum care sa includa bisericile, cultele si religiile din Banat.In acest context, in 11 iunie, la sediul Mitropoliei Banatului, a avut loc o intalnire ... citește toată știrea