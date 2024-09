Energia cunoasterii, muzicii si sportului, in evenimente pentru comunitate: UNIVIBES by UVT, Noaptea Cercetatorilor si UVT Liberty Marathon 2024

In weekendul de incheiere a Saptamanii de initiere "Bun venit la UVT" timisorenii participa, alaturi de comunitatea universitara a UVT, la evenimentele speciale care marcheaza deschiderea anului universitar 2024-2025.Vineri, 27 septembrie, a avut loc ceremonia prilejuita de deschiderea anului universitar, moment ceremonial urmat de un program dens, plin cu evenimente artistice si sportive dedicate comunitatii, in care a vibrat energia cunoasterii, muzicii si sportului.UNIVIBES by UVT a ... citește toată știrea