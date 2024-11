Eroii Marii Uniri, omagiati la Timisoara si in Banat de Ziua Nationala

Ziua Nationala a Romaniei, celebrata pe 1 Decembrie 2024, aduce in Banat un omagiu solemn eroilor care au infaptuit Marea Unire din 1918. Dupa savarsirea Sfintei Liturghii, in catedralele, bisericile si manastirile din regiune vor fi oficiate slujbe de multumire si ceremonii dedicate libertatii si unitatii nationale.Program religios si ceremonial la TimisoaraLa Catedrala Mitropolitana din Timisoara, evenimentele vor incepe la ora 10:00, cand un sobor de preoti, in frunte cu IPS Ioan, va ... citește toată știrea