Euforia criticarii presedintelui Iohannis: realism, dar si paternalism

ContraeditorialDaca exista la ora actuala un consens in opinia publica romaneasca privind un vinovat pentru toate relele, in orice domeniu, care s-au intamplat in ultimii 10 ani si care se si petrec acum in Romania, acela este indubitabil cel referitor la presedintele Romaniei, Klaus Iohannis. Incerc cateva consideratii, legate de comunicarea dintre conducator si popor.Cand a castigat alegerile prima oara, se parea ca romanii se saturasera de un presedinte mult prea guraliv - ma refer la ... citește toată știrea