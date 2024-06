Eurodeputatul Maria Grapini a participat, sambata, la prima editie a Sarbatorii Sanzienelor, de la Castelul Salbek din Petris!

Europarlamentarul Maria Grapini a participat, sambata, in preajma solstitiului de vara, la prima editie a Sarbatorii Sanzienelor, in incinta Castelului Salbek din comuna Petris, judetul Arad."Sarbatoarea Sanzienelor, care se sarbatoreste, in calendarul ortodox, in 24 iunie, o tin de cand eram copil, fiind fascinata de legenda.De 27 de ani, de cand am infiintat Asociatia Femeilor Antreprenor, am organizat sezatoare de impletit coronite si am sarbatorit-o ca pe una dintre sarbatorile ... citește toată știrea