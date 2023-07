Revoltata de imaginile de cosmar prezentate de mass-media in cazul "azilelor groazei", eurodeputatul PUSL, Maria Grapini, membru in grupul S&D, a cerut judecarea in regim de urgenta a celor care "si-au batut joc si au schingiuit oameni in Centrele de persoane cu dizabilitati!". De asemenea, eurodeputatul Grapini a solicitat guvernului sa instituie, periodic, proceduri de control la aceste Centre pentru a nu mai permite umilirea persoanelor internate."Controlul nu trebuie sa dispara, mai ales ... citeste toata stirea