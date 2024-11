Eurodeputatul Maria Grapini, despre avantajele infiintarii unui intergrup pentru cresterea durabila a animalelor, la PE: "Obiectivele acestui intergrup sunt multiple si vizeaza sprijinirea unui sector zootehnic mai durabil, eficient si responsabil!"

In calitate de initiatori, europarlamentarul Maria Grapini (S&D), impreuna cu Benoit Cassart (Renew Europe Group - Belgia) si Alexander Bernhuber (PPE -Crestin Democrat- Austria), au organizat, marti, in salonul MEP, o receptie de mic dejun pentru a prezenta avantajele infiintarii unui intergrup pentru cresterea durabila a animalelor. Potrivit eurodeputatului Grapini, exista necesitatea unei discutii echilibrate privind cresterea animalelor in Uniunea Europeana, iar un intergrup reprezinta o ... citește toată știrea