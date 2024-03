Eurodeputatul Maria Grapini, mesaj cu ocazia Zilei Internationale a Femeii: Femeile merita, inainte de toate, pretuire, respect, admiratie si sustinere!

Europarlamentarul Maria Grapini, membru in grupul S&D, a transmis, cu ocazia Zilei Internationale a Femeii, un mesaj pe care il prezentam in continuare:"Am incurajat totdeauna femeile, le-am sustinut in privinta asumarii carierei doritei, pentru implicare! Am incredere in potentialul feminin, in capacitatea si calitatile femeilor. Ca sotii, mame, dar si ca reprezentante ale diferitelor profesii au dovedit ca sunt eficiente si ca pot sa fie un exemplu de urmat pentru tinerele generatii. Merita, ... citește toată știrea