Eurodeputatul Maria Grapini, mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Educatiei: "Speranta pentru o lume mai buna sta in Educatie!"

Cu ocazia Zilei Mondiale a Educatiei, europarlamentarul Maria Grapini a transmis un emotionant mesaj."Am spus dintotdeauna ca Educatia este pilonul unei societati sanatoase si dezvoltate. Fara educatie, nu poti avea competente in nimic, nu poti avea respect fata de valori si nu poti crea plus valoare!Speranta pentru o lume mai buna sta in Educatie! Oamenii care si-au ales profesia de dascal trebuie sa aiba vocatie si sa se dedice, total, profesiei. Pe cat de grea este aceasta profesie, pe ... citește toată știrea