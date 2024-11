Eurodeputatul Maria Grapini, mesaj cu ocazia Zilei Veteranilor: "Veteranii reprezinta exemple de curaj si responsabilitate in societate, meritand respectul si admiratia noastra!"

Europarlamentarul Maria Grapini a transmis un mesaj emotionant, cu ocazia Zilei Veteranilor:"Data de 11 noiembrie este sarbatorita in toata Europa si marcheaza intrarea in vigoare, in anul 1918, a Armistitiului dintre Puterile Antantei si Germania, care a incheiat Primul Razboi Mondial. Pe de alta parte, la 11 noiembrie 2003, a cazut la datorie primul militar roman decedat in Teatrul de Operatii din Afganistan, sublocotenentul post-mortem Iosif-Silviu Fogorasi.Pentru Romania, Ziua ... citește toată știrea