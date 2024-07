Eurodeputatul Maria Grapini, nominalizat de revista internationala "The European Correspondent" ca unul dintre cei mai importanti legislatori pentru Piata Interna din UE!

Aleasa pentru un al treilea mandat de europarlamentar, eurodeputatul Maria Grapini a fost nominalizat de revista internationala "The European Correspondent" ca unul dintre cei mai importanti legislatori pentru Piata Interna din Uniunea Europeana."Felicitari! Revista internationala "The European Correspondent" v-a inclus pe lista MEP-ilor care vor avea un impact foarte mare in aceasta legislatura!", se arata in mesajul primit de eurodeputatul Grapini."Aflata la al treilea mandat in Bruxelles, ... citește toată știrea