Europarlamentarul PUSL, Maria Grapini, membru in grupul S&D, a participat, la Chisinau, in perioada 28-30 noiembrie, la cea de-a 14-a reuniune a Comisiei Parlamentare de Asociere UE-Moldova, eveniment important care are loc inaintea reuniunii Consiliului European din decembrie 2023."Sustin Republica Moldova in parcursul sau european si imi doresc, ca roman, ca Republica Moldova sa se alature Romaniei si sa fim o singura natiune, cu aceeasi limba, steag si imn. Romania mare a fost un vis al ... citeste toata stirea