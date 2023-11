Europarlamentarul PUSL, Maria Grapini, membru in grupul S&D, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Internationale a Drepturilor Copiilor."Totdeauna am considerat ca drepturile copiilor sunt primordiale si trebuie respectate. Din pacate, de prea multe ori, acestea raman doar pe hartie. Romania are cei mai multi copii in saracie, din UE, si cred ca trebuie elaborata urgent o strategie de tara pentru a asigura drepturile copiilor din Romania, oriunde ar trai acestia, la educatie, sanatate, ... citeste toata stirea