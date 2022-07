Europa plateste oalele sparte in Ucraina

Astazi, la Lugano, in Elvetia, expertii Bancii Europene de Investitii incearca sa puna la cale un plan financiar pentru refacerea Ucrainei. Pentru inceput, in valoare de 100 de miliarde de euro. Acesta ar urma sa fie realizat dupa modelul aplicat deja cu ocazia achizitionarii scandaloase a vaccinurilor anti-Covid. Si, fireste, in aceasta ipoteza, Europa va plati oalele sparte in Ucraina de catre Federatia Rusa.Din mai multe perspective, ironic vorbind, este o buna afacere. Vladimir Putin ... citeste toata stirea