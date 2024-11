Evaluarea riscului climatic in bazinul hidrografic Timis, cu sprijinul UPT si UE

Apele Romane Banat si Universitatea Politehnica Timisoara vor organiza in cadrul proiectului Land4Climate workshop-ul "Evaluarea riscului climatic in bazinul hidrografic Timis", in care se va cauta solutii bazate pe natura pe terenuri private pentru contracararea efectele schimbarilor climatice.Evenimentul la care participa specialisti in ape si profesori cercetatori de la UPT va avea loc, in data de 28 noiembrie, la sediul Apelor Romane Banat din Timisoara, de pe bdul. 16 Decembrie 1989, in ... citește toată știrea