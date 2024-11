Eveniment caritabil dedicat Biancai, o mama care isi creste singura cei cinci copii si sora mai mica

Universitatea de Stiintele Vietii "Regele Mihai I al Romaniei" din Timisoara organizeaza cea de-a doua editie a evenimentului cultural-caritabil "Lumina sfanta din noi", in Aula Magna Iulian Dracea. Manifestarea, cu un puternic accent pe traditie si solidaritate, isi propune sa aduca un strop de bucurie celor aflati in nevoie.Evenimentul din acest an este dedicat Biancai, o mama care isi creste singura cei cinci copii si sora mai mica, Cleo, in conditii dificile, intr-un complex social din ... citește toată știrea