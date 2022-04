Eveniment international de exceptie, la Art Encounters Timisoara despre productia de arta

Fundatia Art Encounters din Timisoara va organiza, intre 4 si 6 mai 2022, un workshop dedicat productiei de arta cu doi experti internationali, colaboratori ai unor institutii precum Tate Modern, Serpentine Gallery sau BALTIC Centre for Contemporary Art: Justin O'Shaughnessy si Andrea Phillips.Workshop-ul se va desfasura in limba engleza si va explora modul in care dimensiunea teoretica a productiei de arta influenteaza partea practica. Acesta va include talk-uri si exercitii organizate cu ... citeste toata stirea