In aceasta saptamana, Lugojul va fi gazda unui eveniment istoric: inscaunarea unui nou episcop eparhial al Eparhiei Greco-Catolice de Lugoj. Inscaunarea Preasfintitului Parinte Calin Ioan Bot, ca Episcop Eparhial de Lugoj, va avea loc joi, 20 iulie a.c., in Sarbatoarea Sfantului Proroc Ilie Tesviteanul, la Catedrala episcopala "Coborarea Sfantului Spirit" din Lugoj. Preafericitul Parinte Lucian Cardinal Muresan, in calitate de Arhiepiscop Major, dupa ce a primit consimtamantul Sinodului ... citeste toata stirea