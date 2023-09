Asociatia Art Time organizeaza miercuri, 27 septembrie, de la ora 12, la Teatrul Municipal "Traian Grozavescu" din Lugoj, un eveniment muzical adresat copiiilor, in cadrul unui proiect finantat din bugetul local al Municipiului Lugoj. "Copiii in Universul Muzicii" este un concert in care talentul si pasiunea pentru muzica a tinerilor interpreti vor straluci alaturi de artistii consacrati, intr-o atmosfera plina de emotie si muzicalitate. ArtKammerorchester, compusa din artisti instrumentisti ... citeste toata stirea