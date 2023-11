Pasionatii de constructiile LEGO(Marca Inregistrata) si fanii Star Wars, dar si cei care sunt mereu in cautare de experiente noi sunt asteptati in Iulius Town la un eveniment special. Asociatia Brickenburg readuce publicului timisorean expozitia Brickenburg In My Town - Zilele Fanilor LEGO(Marca Inregistrata). Vino sa descoperi orase in miniatura, construite in detaliu, din zeci de mii de piese LEGO(Marca Inregistrata), dar si alte machete la scara mica, in Iulius Town!Timp de trei zile, in ... citeste toata stirea