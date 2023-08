Vernisajul expozitiei Everything I touch a Ulianei Gujuman a reunit un numar foarte mare de iubitori de arta, joi seara, la META | MV Sci- art Timisoara. Lucrarile Ulianei pot fi vazute pana in 21 septembrie.Expozitia personala "Everything I touch" (Tot ceea ce ating), prezinta o serie de picturi ulei pe panza si este o incursiune intr-un peisaj emotional, in care seninatatea si tensiunea se juxtapun, in timp ce canalizeaza forte enigmatice ascunse in permutarile nelimitate ale unei gradini ... citeste toata stirea