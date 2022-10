Evolutia pietei de capital in primele sase luni ale anului 2022

Valoarea totala a tranzactiilor de pe piata reglementata BVB si Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) a atins nivelul de 14,09 miliarde lei in primul semestru al anului 2022, in crestere cu 53% comparativ cu aceeasi perioada a anului 2021, dar in scadere cu 35% fata de finalul anului trecut.La finele primelor sase luni din 2022, indicele BET, de referinta pentru piata locala de capital, care surprinde evolutiile celor mai tranzactionate companii de pe piata reglementata a BVB, a ... citeste toata stirea