Excelenta in afaceri, premiata de CCIAT, in cadrul Topului Firmelor

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis a premiat firmele cu cele mai bune rezultate economice, in cadrul unei noi editii, cea cu numarul 31, a Topului Judetean al Firmelor.Gala Excelentei in Afaceri - Topul Firmelor din Judetul Timis a avut loc, vineri seara, in cadrul unei ceremonii la care au fost prezenti reprezentanti de marca ai comunitatii de afaceri, inalti oficiali ai Guvernului Romaniei (printre care prim-ministrul Marcel Ciolacu si ministrul Transporturilor, Sorin ... citește toată știrea