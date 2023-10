Sub sloganul "Exista viata dupa cancer", OncoHelp Timisoara va organiza manifestarea caritabila traditionala Dovleacul Roz 2023, simbol al luptei impotriva cancerului, in data de 27 octombrie, de la ora 19.00, la Venue Ballroom&Events, sala Grand.Speranta celor care au infiintat Centrul de Oncologie OncoHelp in urma cu 14 ani a fost aceea de a asigura tuturor pacientilor bolnavi de cancer un tratament corect, in conditii cat mai bune. Dorinta fondatorilor a fost aceea de a pastra din sistemul ... citeste toata stirea