Exista viata si dupa cancer! Dovleacul Roz 2024

Sub sloganul "Exista viata si dupa cancer", OncoHelp Timisoara, condus cu mare succes de prof.univ.dr. Serban Negru, va organiza manifestarea caritabila traditionala "Dovleacul Roz 2024", simbol al luptei impotriva cancerului, in data de 8 noirmbrie, de la ora 19.00, la Venue Ballroom&Events!Speranta celor care au infiintat Centrul de Oncologie OncoHelp in urma cu 15 ani a fost aceea de a asigura tuturor pacientilor bolnavi de cancer un tratament corect, in conditii cat mai bune. Dorinta ... citește toată știrea