O explozie a avut loc intr-un bloc de garsoniere din municipiul Lugoj, judetul Timis, in urma unei acumulari de gaze. 12 persoane s-au autoevacuat, iar un barbat a fost evacuat de pompieri avand arsuri pe 40 la suta din suprafata corpului, scrie news.ro."In data de 28.11.2023, la ora 08:30, am fost anuntati prin apel SNUAU 112 despre o explozie produsa la etajul 3 al unui bloc cu 4 etaje, in urma unei acumulari de gaz, situat pe strada Visinilor in municipiul Lugoj. A fost alertat de urgenta ... citeste toata stirea