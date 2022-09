Explozie pe Santierul naval Orsova. Planul rosu a fost activat. Un ranit, transportat la Timisoara cu elicopterul SMURD

O explozie s-a produs, miercuri, pe Santierul naval Orsova. Trei persoane au suferit arsuri. Autoritatile au activat planul rosu de interventie. La fata locului au fost trimise doua elicoptere SMURD.Explozie a avut loc pe o nava aflata in reparatie, pe Santierul naval Orsova. Deflagratia s-a produs in timp ce se efectuau operatiuni de sudura.In urma exploziei, care nu a fost urmata de un incendiu, trei persoane au suferit arsuri. Victimele sunt constiente, una fiind in stare mai grava. ... citeste toata stirea