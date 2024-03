Expozitia interactiva a tehnologiilor Continental pregateste a doua etapa a turneului sau european

Un camion al Continental a pornit la drum de aproape un an, aducand expozitia de tehnologie ContiEuropeanRoadshow in fata partenerilor si clientilor de pe intreg continentul. Calatoria aduce echipa producatorului de anvelope in peste 30 de tari, parcurgand in acest timp o distanta de peste 50.000 de kilometri. Compania de tehnologie prezinta idei inovatoare pentru un transport eficient, ecologic si de viitor in cadrul evenimentelor dedicate clientilor, la targurile comerciale si intalnirile din ... citește toată știrea