Expozitia ROMANIAS - un salt in adancul Romaniei contemporane - ajunge pentru prima data la Timisoara!

Vineri 29 martie, pentru prima datCZ in Timisoara, va putea fi vizitata expozitia ROMANIAS, realizata in colaborare cu cea mai mare agentie de fotojurnalism din lume, Magnum Photos.In cadrul acesteia vor fi expuse 248 de fotografii ce surprind Romania contemporana, realizate de fotografi consacrati la nivel mondial.Expozitia este adusa in Timisoara de catre fundatia EIDOS in parteneriat cu Art Encounters si se poate vizita panCZ pe 9 iunie, in ISHO Offices. ROMANIAS se va deschide vineri, ... citește toată știrea