O expozitie dedicata istoriei Festivalului Ceau, Cinema! va putea fi vizitata la Casa Artelor din Timisoara in perioada 6-16 iulie.Anul 2023 este unul special si pentru festivalul de film timisorean, ajuns la a zecea editie. Retrospectiva Ceau, Cinema! va cuprinde, pe langa expozitia aniversara, si o carte-album despre istoria editiilor de pana acum.Expozitia-documentara ofera o privire in trecut si in culisele festivalului, chiar in locul unde acesta a inceput in 2014. La Casa Artelor vor ... citeste toata stirea