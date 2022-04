Fabrica ZF din Timisoara aniverseaza 18 de activitate

Fabrica ZF aniverseaza 18 ani de activitate. Infiintata in 2004 ca TRW Automotive Safety Systems, fabrica este parte a ZF Group din anul 2015.TRW Automotive Safety Systems si-a inceput activitatea la Timisoara in anul 2004, cu procesele de imbracare a scheletului volanului in spuma poliuretanica si in piele. Odata cu inceperea procesului de turnare a scheletului volanului, fabrica a realizat produse integrate. Din anul 2006 demareaza si productia de module pentru airbag-uri.Dezvoltarea a ... citeste toata stirea