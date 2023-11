In acest an, in contextul aniversarii a 30 de ani de existenta a mai multor specializari din cadrul Facultatii de Stiinte ale Comunicarii din cadrul Universitatii Politehnica Timisoara, sunt organizate, pe langa evenimentele cu nota stiintifica, si altele mai relaxante dedicate studentilor.Astfel, marti 7 noiembrie programul aniversar include conferinta internationala Technical Translation Today, organizata cu sprijinul Directiei Generale pentru Traduceri a Comisiei Europene, o intalnire a ... citeste toata stirea