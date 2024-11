Faget, Jimbolia, Gataia, Giroc, fara apa potabila. Ce trebuie sa faca cetatenii?

In saptamana 18-22 noiembrie, zilnic intre orele 10-14, in cartierul Futok din Jimbolia se va intrerupe furnizarea apei pentru preluarea abonatilor de pe reteaua veche pe reteaua noua de catre constructor.Luni, 18 noiembrie, intre orele 9-14, in Faget se vor executa doua conectari de conducte, in cadrul proiectului de reabilitare a retelelor de apa si canalizare. Pe durata lucrarilor se va opri furnizarea apei in zonele Centru si Telep.Luni, 18 noiembrie, intre orele 10-16, si marti, 19 ... citește toată știrea