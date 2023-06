Avand in vedere notificarea transmisa de catre E-Distributie Banat privind lucrari planificate in reteaua de medie tensiune la PT 59, in ziua de vineri, 09 iunie 2023, in intervalul orar 09AsAs - 17AsAs, Colterm intrerupe furnizarea apei calde de consum in perimetrul punctului termic mentionat.Vor fi afectati consumatorii arondati strazilor: M. D. Juganaru, Crivaia, Drubeta, Joszef Attila, Maresal A. Averescu, Meziad, Mures, P-ta Vidraru, Salcamilor, Dr. I Muresan, Valenii de Munte, Vladeasa, ... citeste toata stirea