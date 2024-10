Fara violenta si droguri! Saptamana in siguranta, pentru elevii din 6 scoli din Timis

In cursul acestei saptamani, politistii Biroului Siguranta Scolara impreuna cu cei ai Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii au desfasurat activitati educativ-preventive in randul elevilor din judetul Timis, astfel incat acestia sa fie informati cu privire la drepturile si obligatiile pe care le au in calitate de elevi.In acest sens, politistii au fost prezenti in randul elevilor din cadrul Liceului Teologic Romano-Catolic Gerhardinum Timisoara, Scolii Gimnaziale Pischia, ... citește toată știrea