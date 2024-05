Fata de 10 ani, in stare grava, dupa ce mama sa a spalat-o cu o solutie pentru animale

O fata de 10 ani din Caras-Severin este in stare foarte grava la Spitalul de Copii din Timisoara, dupa ce mama ei a dat-o cu o solutie pentru spalat oile.Femeia voia sa-i scape de purici pe cei trei copii ai sai, povesteste sotul. Dar copila a inceput sa se simta rau. Medicii sunt rezervati in privinta starii ei de sanatate. Intre timp, politia, dar si inspectorii de la Protectia Copilului au deschis anchete.Totul s-a intamplat in Sadova Noua, ... citește toată știrea