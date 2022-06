Femeia de etnie roma care a aruncat cu pietre in membrii Asociatiei Logs pentru a-i alunga din sediul, retinuta 24 de ore

Femeia de etnie roma, care a fost filmata in timp ce arunca cu pietre in membrii Asociatiei Logs din Timisoara pentru a-i alunga din sediul pe care l-au inchiriat in apropierea centrului municipiului Timisoara, a fost retinua pentru 24 de ore pentru distrugere si amenintare.Politistii au fost sesizati, dupa ce femeia a aruncat cu pietre in sediul Asociatiei Logs din Timisoara."In data de 03 iunie a.c., in jurul orei 09:10, politistii Sectiei 1 Timisoara au fost sesizati cu privire la faptul ... citeste toata stirea